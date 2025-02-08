Желающим служить предложат не только солидное жалование, но и весьма полезные льготы.

В ближайшее время молодежь в возрасте 18-24 лет начнут привлекать к военной службе по контракту на особых условиях. Однако о принудительной мобилизации в данном случае речь не идет, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, контракт будет заключаться сроком на один год и помимо высокого денежного обеспечения будет предусматривать ряд последующих льгот, например, бесплатное высшее образование и беспроцентный кредит на жилье.

"Там много преференций, подробности со дня на день будут обнародованы. Что касается условий – все готово. Остались технические вопросы, это все зависит от Кабинета министров", - сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что контракт будет добровольным и предусмотрен для тех, кто хочет присоединиться к армии. К его разработке были привлечены боевые бригады Сил обороны.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Кабмин рассматривает возможность предложить военнослужащим долгосрочные оплачиваемые отпуска вместо демобилизации во время военного положения. Такая идея содержится в письме, которое комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил от Кабинета министров Украины.

Также мы рассказывали, что мобилизацию и запрет на выезд за границу для мужчин могут продлить на определенный период и после завершения войны. Юрист Владимир Пилипенко отметил, что Украине придется сохранять максимально высокий уровень боеготовности еще какое-то время.

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