Женщины, которые изъявят желание, также могут присоединиться к Силам обороны.

"Контракт 18-24" позволяет привлекать в армию мотивированных граждан, которые готовы защищать Украину, получать качественную подготовку и стать частью боевых подразделений. Молодые люди - женщины и мужчины, которые изъявят желание присоединиться к Силам обороны, будут попадать в очень мощные подразделения. В эфире телемарафона представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин акцентировал, что контракты для возрастной категории 18-24 лет добровольные.

Один год - это достаточный срок для получения боевого опыта и личного развития, после которого можно решить продолжать военную карьеру или вернуться к гражданской жизни.

"Для подписания контракта надо подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в приложении Резерв+. Сейчас шесть бригад участвуют в этом экспериментальном проекте", - добавил он.

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Представитель Минобороны отметил, что процесс запущен и присоединиться к Силам обороны по проекту "Контракт 18-24" также могут женщины, которые изъявят желание.

"Это могут сделать и мужчины, и женщины. Это важно. Если говорить о штатных должностях: это стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик", - перечислил боевые должности Лазуткин.

Представитель Минобороны объяснил, что после окончания срока действия контракта, военнослужащий имеет право уволиться с военной службы. Или заключить новый контракт, если человек понял, что служба в Силах обороны - это его призвание.

"При этом граждане, которые отслужили по однолетнему контракту, не могут быть призваны по мобилизации в течение 12 месяцев. Контракт гарантирует, что после выполнения своих обязательств, военнослужащий может свободно выезжать за границу для учебы, работы или отдыха",- подчеркнул он.

Относительно финансового пакета, единовременная денежная помощь в размере 1 000 000 грн, которая выплачивается тремя частями, предусматривает следующий механизм.

"Первая часть - 200 тыс. грн стартовой поддержки сразу при подписании контракта, в дальнейшем вторая часть - 300 тыс. грн выплаты в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой военной подготовки и профессиональной военной подготовки. Третья часть - 500 тыс. грн. В день исключения из списков личного состава по завершению контракта", - отметил Лазуткин.

Также это не исключает того, что все это время военнослужащий будет получать зарплату, то есть денежное обеспечение.

"В зависимости от условий службы и от тех задач, которые будет выполнять человек, он может за год заработать около 2 000 000 грн", - резюмировал он.

Что известно о "Контракте 18-24"

Как писал УНИАН, 11 февраля министерство обороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет.

Это добровольная инициатива для молодых украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Отмечается, что "Контракт 18-24" дает молодежи возможность сделать сознательный выбор, приобрести боевой опыт и финансовую стабильность, гарантированную государством, всего за один год.

В частности, предполагается, что за контракт будут выплачивать 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы. Также добровольцы 18-24 лет будут иметь возможность: получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн и доплаты за боевые задачи. Кроме этого, предусмотрены другие мотивационные предложения.

Также в оборонном ведомстве обнародовали список бригад, в которых смогут служить добровольцы 18-24 лет. Отмечается, что контрактом предусмотрена обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев. Сам контракт для добровольцев в возрасте до 25 лет рассчитан на 1 год.

Кроме того, выплата единовременного денежного вознаграждения в размере один миллион гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет раньше, еще до того, как новые условия контракта вступили в силу. Алгоритм получения денежного вознаграждения такие военные могут получить у своих командиров, рассказал в эфире телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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