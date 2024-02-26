Согласно Конституции, представители армии не могут ограничивать права граждан Украины.

Новый законопроект о мобилизации имеет противоречивые нормы, в частности – чрезмерные полномочия представителей ТЦК. Есть надежда, что их удастся решить при рассмотрении поправок, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам омбудсмена, ранее он направил замечание председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. Также эти рекомендации представлены через процедуру правок.

"Я направил письмо председателю профильного комитета по вопросам обороны господину Завитневичу, где замечания содержатся на 9 листах. В конце указано, что я поддерживаю принятие законопроекта, если будут учтены мои замечания", – сказал Лубинец.

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Он считает, что сейчас основной вопрос – увеличение полномочий представителей ТЦК. Они являются военными ВСУ, поэтому не могут ограничивать права украинцев.

"Согласно нашей Конституции, представители армии не могут ограничивать права граждан Украины. Это прямая норма нашей Конституции. Это – основной вопрос, который я постоянно пытаюсь донести до нардепов и Минобороны. Спасибо за позицию господина Умерова, который говорил, что лично не видит в этом проблем", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен добавил, что тщательно изучит последнюю редакцию законопроекта. Сейчас есть огромное количество правок, которые подали к этому документу.

Мобилизация в Украине

В начале февраля 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. К документу, который будут рассматривать во втором чтении, уже внесли более 2,5 тысяч правок.

По словам президента Владимира Зеленского, ротация военных, которые длительное время находятся на передовой – это главный вопрос, требующий упорядочения в контексте мобилизации.

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