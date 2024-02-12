Потенциал украинских аспирантов должен цениться одинаково - независимо от формы финансирования их обучения, подчеркнула нардеп.

Мобилизация в Украине продолжается, и в Верховной Раде предложили не лишать аспирантов-контрактников права на отсрочку.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина подала соответствующую правку к обновленному законопроекту об усилении мобилизации, поскольку, по ее словам, такое ограничение противоречит Конституции Украины и закону "О высшем образовании". Об этом народная избранница сообщила в Telegram.

Народный депутат отметила, что принятый в первом чтении законопроект 10449 (о мобилизации) содержит норму, ограничивающую право аспирантов-контрактников на отсрочку от мобилизации. По ее словам, это противоречит статьям 24 и 64 Конституции Украины, статье 4 закона "О высшем образовании". "Подала правку об исключении из законопроекта этой нормы ко второму чтению в ВРУ. Потенциал наших аспирантов должен цениться одинаково - независимо от формы финансирования их обучения", - подчеркнула Гришина.

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В центре внимания мобилизация - закон может измениться

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета").

В обновленном законопроекте предполагается, в частности, снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

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