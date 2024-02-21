Отмечается, что комитет начнет прорабатывать законопроект на следующей неделе.

К законопроекту о мобилизации внесли более 2,5 тысяч правок, сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

"По состоянию на сейчас ко второму чтению законопроекта о мобилизации поступило 2527 правок. Их количество еще может измениться", - рассказал он в комментарии Укринформу.

Он также отметил, что по предварительной информации, оборонный комитет начнет нарабатывать законопроект о мобилизации к голосованию во втором чтении уже на следующей неделе.

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"Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем начинать рассмотрение. Комитет еще не определился, когда это произойдет. Не думаю, что на этой неделе. Возможно, следующего", - сказал Костенко.

Законопроект о мобилизации: что известно

В конце января Кабинет министров передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Уже в начале февраля ВР Украины проголосовала за документ в первом чтении.

После этого начался процесс подачи правок к законопроекту, который продлится до 21 февраля. После этого правки будут обрабатывать непосредственно в профильном комитете.

Из-за большого количества правок, процесс принятия проекта закона о мобилизации может задержаться, считает народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа Елены Мошенец, есть несколько ключевых моментов в проекте закона о мобилизации, на которых сосредоточены большинство народных депутатов. Среди них, в частности, электронный кабинет призывника, отсрочка для смотрителей за людьми с инвалидностью и четкие сроки демобилизации.

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