В частности, надо разобраться с тем, что отдельные мобилизованные ни разу не были на фронте.

Ротация военных, длительное время находящихся на передовой - это главный вопрос, требующий упорядочения в контексте мобилизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время Форума "Украина. Год 2024".

У президента спросили, что делать с экспертами и юристами, которые публично дают "советы" о том, как уклоняться от мобилизации.

"Сложно бороться с современными технолониями. Сложно бороться в гибридной войне против ресурса России. И сложно, когда некоторые представители нашей общественности не понимают до конца, как это работает - как работают телеграммы, как работают тик-токи, как работает Россия с этими носителями и т.д.", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что надо показывать правду и говорить о важности выживания Украины.

"У нас свобода слова. Человек может говорить то, что хочет. Хотя очень важно, чтобы говорили те, кто был на фронте, или те, кто был на первой линии фронта", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне вкладывают большие деньги в распространение такой информации на интернет-ресурсах, и с этим бороться непросто. Президент полагается на украинских журналистов, которые будут распространять реальную и правдивую информацию.

"А с нашей стороны мы должны делать шаги, чтобы давать возможности ребятам отдохнуть, чтобы была возможность замены, и поэтому, ротации важны", - отметил президент.

Он отметил, что в вопросе ротации военных надо навести порядок. Также очень важно подготовить резервы. "Бойцам непросто. На некоторых направлениях очень сложно. Очень. Надо понимать", - сказал Зеленский.

В то же время, глава государства сказал, что иногда, когда гражданские отдыхают, а военные воюют в окопах, то надо думать, насколько отдых гражданских должен быть публичным.

"Потому что ты понимаешь, что кто-то тебя защищает, а ты раздражаешь того человека, потому что он не отдыхает, и понимая реально последствия, что будет, если Россия захватит наше государство", - сказал Зеленский.

При этом, президент считает правильным решением демобилизовать срочников.

В то же время, президент сказал, что мобилизация в Украине продолжается с первых дней войны. По его словам, предыдущее законодательство о мобилизации не совпадает практически с реалиями войны. Сейчас в Украине по мобилизации проводится не реформа, а внедряются дополнительные нормы к действующему закону.

"Если нужен аудит для того, чтобы сказать, сколько нужно изменений, и знать цифру людей, которых дополнительно надо мобилизовать, то надо дождаться этого. Очень важно посмотреть, где часть людей, которые не были на фронте, но они были мобилизованы. С этим надо навести порядок", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Зеленский объяснил, какая мобилизация будет справедливой. По его словам, бойцам необходимо обеспечить ротацию, чтобы они могли восстановиться. Президент добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления - количество уже другое.

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