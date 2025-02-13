Материальная мотивация, четкий срок службы и льготы - то, что должно поощрять молодых людей идти в ВСУ, говорит Афанасьев.

Александр Афанасьев, который в 20 лет пошел воевать добровольцем, говорит, что Украине сейчас нужны молодые солдаты, и государство тем 18-24-летним, которые решили пойти на контрактную службу, предлагает достойные условия. Об этом командир бронегруппы батальона К2 54-й механизированной бригады сказал во время включения в эфире Киев24.

"Я пошел в армию в 18 лет. Тогда не было каких-то условий (материально-мотивационных). В 20 лет я пошел воевать добровольцем. И я вам скажу, что Украине нужны молодые солдаты", - подчеркнул Афанасьев.

По его словам, молодой парень гораздо лучше воюет, потому что имеет хорошие физические данные. К тому же он получит материальную мотивацию.

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"Государство делает то, что нужно для войны. Нам нужны солдаты. Если мы можем заплатить эти средства, чтобы он пошел служить, то есть мы его не забираем силой, мы ему предлагаем какие-то условия, - я считаю, что это абсолютно правильно. В тот момент, когда я шел в 20 лет воевать, нам ничего не предлагали. Мы шли воевать за Украину. Но сейчас еще и платят деньги. Война как была, так и есть, просто мы даем им нормальный старт. Я думаю, что тогда, в 2014 году, этой возможности не было. Сейчас у государства есть такая возможность. И каждый имеет право выбора", - прокомментировал командир бронегруппы.

Афанасьев, который пошел воевать просто по зову сердца, говорит, что не чувствует какой-то дискриминации или обделенности из-за того, что сейчас создали специальные условия для контрактников 18-24 лет, в частности у них есть четкий срок службы и льготы. Но, заметил, "очень жалеет, что когда шел в 2014 году, то ему не предлагали этого".

"Но так или иначе, мое решение не изменилось бы. Однако если бы мне предложили такую гарантию, такую "подушку" стартовую, то это было бы намного лучше. Я думаю, что для ребят это будет большой мотивацией, что они получили старт, решили свои вопросы дома и пошли защищать Украину... Сейчас мы предлагаем достойные условия", - сказал Афанасьев.

Служба для 18-24-летних в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, партнеры Украины начали все чаще поднимать вопрос о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине с 25 до 18 лет. Таким образом, по их объяснению, удастся решить проблему с личным составом. Руководство Украины не соглашается с идеей снижения мобилизационного возраста и, чтобы не идти на этот шаг, предложило новый подход - привлекать молодых людей в армию выгодными военными контрактами.

11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года.

Речь идет о присоединении к Силам обороны на один год. Далее доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы. Так, молодым людям, которые заключают контракт, предлагают в частности:

- 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы;

- добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи;

- бесплатный проезд и коммунальные льготы;

- обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;

- право на выезд за границу после 1 года службы;

- возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК;

- ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта ("єОселя");

- самостоятельный выбор части и специальности;

- компенсацию аренды жилья на время службы;

- медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование.

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