Отмечается, что представители бригад прежде всего будут отбирать тех, кто сможет выполнять задачи, предусмотренные штатными должностями.

В рамках действия проекта о службе в армии по контракту для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

По его словам, представители бригад прежде всего будут отбирать тех, кто сможет выполнять задачи, предусмотренные штатными должностями.

"Это зависит от тех представителей бригад, которые будут эту рекрутинговую часть выполнять. Понятное дело, что если будет какой-то неадекватный человек, скажем так, с расшатанной психикой, то он может быть опасным в подразделении. И вряд ли ему дадут возможность подписать контракт. Будут подбирать, так сказать, команду под себя", - рассказал Лазуткин.

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Он добавил, что добровольцы смогут вне очереди проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) в самостоятельно выбранных медицинских учреждениях.

"В постановлении прописаны эти моменты, и проблем там с очередями, с какими-то нюансами не будет. Человек, который готов психологически присоединиться к армии, проходит обычно ВВК довольно быстро, если у него там нет действительно серьезных проблем со здоровьем", - рассказал спикер.

"Контракт 18-24" - что сообщалось

Как писал УНИАН, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. По его словам, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны.

11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатный проезд и коммунальные льготы, компенсацию аренды жилья на время службы.

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