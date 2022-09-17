Из-за этого возникли проблемы с возобновлением оформления и выплат пенсий гражданам. Специалистов подтягивают из других районов.

Почти все представители Пенсионного фонда в Изюме Харьковской области начали сотрудничать с российской оккупационной администрацией.

Об этом заявил офицер Изюмского батальона теробороны Юрий Корсунов в эфире "Эспрессо".

По его словам, для налаживания процесса оформления и уплаты пенсий пришлось подтягивать специалистов из других районов.

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"Достаточное количество коллаборантов. Я общался с представителями Пенсионного фонда и оказалось, что почти полным составом представители госучреждения перешли на сторону врага. Когда встал вопрос о восстановлении системы - оформлять и выплачивать пенсии нашим гражданам никому. Нашли резервы из других районов подтягиваются специалисты, чтобы наладить этот процесс", - отметил Корсунов.

Офицер добавил, что за пол года большое количество в прошлом представителей государственных учреждений перешли на сторону врага. Сейчас коллаборанты прячутся, их активно ищут.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что лицам, сотрудничавшим с оккупантами на временно захваченных территориях Украины, советуют бежать в Россию.

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