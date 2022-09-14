Эти коллаборанты занимаются подавлением сопротивления и запугиванием жителей временно оккупированных районов.

В Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще шестерых коллаборантов, вступивших в оккупационное "МВД РФ".

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

"Установлены личности еще шестерых вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области"", - отмечается в сообщении.

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В СБУ также сообщили, что это псевдообразование выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов.

В частности, работники так называемого "МВД" осуществляют массовые репрессии, преследуют и незаконно задерживают граждан, применяют к пострадавшим психологическое давление, насилие и угрожают физической расправой.

Также СБУ задокументировала факты похищения и пытки людей.

Сейчас о подозрении в коллаборационной деятельности сообщили таким "должностным лицам" оккупационного органа:

Фролов Е. Л. - начальник отдела борьбы с организованной преступностью;

Яременко А. А. - заместитель начальника тренингового центра;

Чернушенко В. В. - начальник отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения;

Приходько В. А. - заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения;

Трепетин В. В. - старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;

Мазылкин М. Р. - оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших лиц.

Сообщается, что сотрудники СБУ собрали все установочные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность, установили места их пребывания и маршруты перемещения. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателей с них к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября городской председатель Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что лицам, сотрудничавшим с оккупантами на временно захваченных территориях Украины, советуют бежать в Россию.

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