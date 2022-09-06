Кандидатов отбирают из числа слушателей кремлевской "Школы губернаторов" и выпускников конкурса "Лидеры России", появившихся благодаря куратору захваченных территорий Сергею Кириенко.

С начала лета 2022 года чиновники из России массово занимают руководящие посты в "ЛНР", "ДНР" и фейковых "военно-гражданских администрациях" на оккупированных территориях Украины. Для некоторых это превратилось в социальный лифт.

Об этом идет речь в расследовании российского издания "Медуза".

По подсчетам "Медузы", больше всего российских чиновников "устроилось" в "ДНР". В так называемом правительстве 6 из 24 членов приехали недавно.

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Например:

бывший глава департамента российского министерства промышленности Виталий Хоценко стал главой фейкового "кабинета министров";

бывший помощник российского министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев стал замглавы "правительства";

работавшая в российском министерстве просвещения и администрации Удмуртии Ольга Колударова стала "министром образования".

В "ЛНР" выходцев из России меньше. Например:

бывший вице-губернатор по политике Курганской области Василий Кузнецов стал замглавы "кабмина", который возвглавляет местный чиновник Сергей Козлов;

бывший проректор Севастопольского университета Иван Кусов, ранее преподававший в МГУ, стал министром образования.

Менее значимые посты получили, например, руководителя омского исполкома "Единой России" Илья Бубнов ("замминистра спорта" в "ДНР"), бывший политический вице-губернатор Ульяновской и Липецкой областей Александр Костомаров (стал "замглавы аппарата" правительства "ДНР").

В последнее время таких чиновников становится все больше. К примеру, 18 августа фейковый "глава правительства "ДНР" Хоценко назначил сразу 5 российских чиновников на разные посты. По его словам, это нужно, поскольку "ДНР" якобы "идет на сближение с Россией".

В Запорожской, Херсонской и Харьковской областей Украины "администрации" тоже частично формируются из российских чиновников. "Премьерами" стали вологодский вице-губернатор Антон Кольцов (Запорожская область), калилинградский вице-премьер Сергей Елисеев (Херсонская область), бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко (Харьковская область).

По словам двух источников "Медузы", будущих глав фейковых правительств отбирают именно в политическом блоке администрации Путина. На должности "проще" – через полномочное представительство.

Кандидатов отбирают из числа слушателей кремлевской "Школы губернаторов" и выпускников конкурса "Лидеры России", появившихся по инициативе первого замглавы АП Сергея Кириенко, который называют кремлевским куратором захваченных территорий.

Тем, кто откажется от предложения Кремля, якобы угрожают тем, что снижением шансов на дальнейший карьерный рост в России. Те, кто соглашаются, в основном – чиновники, рассчитывающие в будущем быстро продвинуться по российской вертикали власти.

Мотивируют чиновников и деньгами – оклады в 2-3 раза выше, чем в РФ. Например, для чиновника среднего звена уровня регионального министра выплаты могут составлять в районе 500 тысяч рублей.

"Отдельным особо ценным специалистам могут предложить и зарплату более миллиона", – говорит источник издания.

Для некоторых чиновников работа на оккупированных территориях – временная командировка. Их задача – "приглядывать" за местными чиновниками, работающими на муниципальном уровне. Например, Санкт-Петербург взял "шефство" над Мариуполем, потому петербургские чиновники отправляют в регион на время. За это платят вдвое больше их обычной зарплаты.

Источники сообщают, что россияне продолжат отправлять чиновников на оккупированные территории. Тому две причины – РФ не доверяют деньги местным чиновникам, а украинцы не хотят сотрудничать с оккупационной властью.

В случае проведения фейковых референдумов о присоединении оккупированных территорий к России, планируют "снять" многих местных чиновников, в том числе главарей "ЛНР" и "ДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

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