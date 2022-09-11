Им даже предлагают какую-то там информационную помощь.

Лицам, сотрудничавшим с оккупантами на временно захваченных территориях Украины, советуют бежать в Россию.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре на своих информационных ресурсах оккупанты сегодня сделали объявление, в котором "в связи с обострившейся ситуацией" рекомендуют жителям так называемых "ЛНР"/"ДНР" и других оккупированных территорий выехать в РФ. И даже предлагают какую – то там информационную помощь", – отметил он.

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Городской голова отметил, что сообщение, вероятно, адресовано прежде всего коллаборантам, которые активно сотрудничают с оккупантами.

"Едва ли не впервые таки согласимся, что это хоть какой-то намек на здравый смысл, и посоветуем предателям воспользоваться призывом военных РФ, которые уже скоро будут бежать в том же направлении. Потому что у вас есть только два варианта: либо бежать, либо дождаться прихода ВСУ и встретиться с нашими защитниками лично", – акцентировал Орлов.

Как писал УНИАН, после удачного наступления ВСУ на Харьковщине российская власть "отложила" проведение референдумов "о присоединении к России" оккупированных украинских территорий. В то же время российский диктатор Владимир Путин экстренно отозвал российских "политтехнологов" сразу из двух областей Украины.

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