Тираж маркового листа составляет 300 тысяч экземпляров.

Почтовый оператор "Укрпочта" сегодня, 9 мая, представил нынешнюю почтовую марку по программе "Europa" – "Мир - наивысшая ценность человечества" в честь Дня Европы.

"Сегодня "Укрпочта", вместе со многими европейскими почтами, представляет нынешнюю почтовую марку по программе "Europa" – "Мир – наивысшая ценность человечества". Мы не удержались и немного отошли от нынешних правил "Europa", отметив на почтовой марке, что для нас мир – это не просто мир, а именно победа Украины", - сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский

Отмечается, что марковый лист выполнен в формате сцепки из двух марок. Рисунок первой - работа харьковчанки Марии Сусловой, которая заняла второе место в конкурсе эскизов. На второй - новый знак мира, созданный по мотивам кельтского любовного узла дизайнерами Линдой Бос и руной Эгилсдоттир. С этой работой Почта Люксембурга одержала победу в конкурсе эскизов от PostEurop.

Видео дня

Тираж сцепки равен 300 тысяч экземпляров. Количество сцепок в листе – 3 (6 марок). С сегодняшнего дня, эту почтовую марку можно предзаказать в интернет-магазине "Укрпочты", а через несколько дней почтовый оператор объявит дату ее запуска.

Марки от Укрпочты - последние новости

15 июля 2022 года "Укрпочта" провела голосование за эскиз для марки на конкурс PostEurop с темой "Мир – высшая ценность человечества!". Тогда больше всего голосов за эскиз к почтовой марке "Мир - высшая ценность человечества!" собрала работа с соняхами. Второе место заняла работа с девушкой, которую окружает мир и гармония. А закрыл тройку лучших эскизов, по мнению украинцев, иллюстрация с девушкой в вышиванке, обнимающей мир.

Кроме того 4 мая этого года, "Укрпочта" открыла предзаказ почтового набора "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления" ценой в 105 гривен. Состоит набор из блока марок, конверта и трех карточек: "Государственная пограничная служба Украины", "Национальная полиция" и "Национальная гвардия Украины". Ожидается, что в эту серию также должны войти марки посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны. Однако их выпуск планируется позже.

А уже сегодня, 9 мая, почтовый оператор запустил в обращение новый почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления".

Вас также могут заинтересовать новости: