Новая марка "Дети Победы рисуют Украину будущего" будет выпущена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

"Укрпочта" объявила победителя конкурса на лучший детский эскиз, который будет выпущен в виде марки "Дети Победы рисуют Украину будущего".

Почти 500 тысяч украинцев в приложении "Дія" проголосовали за марку, которая будет посвящена Международному дню защиты детей, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"А победитель - "Самая заветная мечта"! И это неудивительно, потому что то светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой. Поздравляю наших победителей!" - отметил Смелянский.

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Гендиректор компании добавил, что, кроме работы-победителя в почтовом выпуске "Дети Победы рисуют Украину будущего", "Укрпочта" дополнительно напечатает самые рейтинговые детские работы финального голосования.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года "Укрпочта" уже выпустила две марки, эскизы которых нарисовали дети: "Украинская Мечта" и "Победного Нового года!".

С целью выпуска следующей марки "Дети Победы рисуют Украину будущего" было рассмотрено 350 детских эскизов, из которых экспертная команда выбрала семь финальных.

Почтовые марки в Украине во время войны

Первую "военную " марку "Укрпочта" выпустила 12 апреля 2022 года – "Русский военный корабль, иди...!". Тираж марки составлял один миллион экземпляров, что было рекордом для художественных почтовых марок за последние 15 лет.

24 февраля 2023 года "Укрпочта" ввела в обращение марку "ПТН ПНХ!", приуроченную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

9 мая планируется выпуск марки "Гвардия наступления".