Сегодня, 4 мая, стартовал предзаказ. Собранные донаты пойдут на помощь "Гвардии наступления".

"Укрпочта" 9 мая выпустит новую марку "Гвардия наступления". Автором выпуска является заслуженный художник Украины Александр Охапкин.

"Друзья, как вчера сказал президент, Москву и Путина мы не атаковали. Но как там красиво пылало и над Кремлем, и в их соцсетях. Поэтому несмотря на то, что марка с горящим Кремлем еще впереди, мы делаем все, чтобы поддержать этот "огонек позитива", - пишет генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Сегодня, 4 мая, открыли предзаказ. Отмечается, что почтовый набор "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления" стоит 105 гривень. Он состоит из блока марок, конверта и трех карточек: "Государственная пограничная служба Украины", "Национальная полиция" и "Национальная гвардия Украины". Кроме того, в серию войдут марки посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны, однако их выпустят позже.

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Донаты собраны во время оформления предзаказа в период с 4 по 9 мая Укрпочта направит на помощь спецподразделениям "Гвардии наступления".

"Ни на что не намекаем, просто марки выпускаем или, используя спортивную терминологию: вместо "бессмертного полка" играет "гвардия наступления", - подчеркнул Смелянский.

Почтовые марки в Украине во время войны

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2023 года "Укрпочта" открыла продажу новой почтовой марки "Воины света. Воины добра", посвященной чрезвычайникам. Позже появилась марка с коротким посланием к Путину "ПТН ПНХ!"

10 апреля ввели в обращение почтовую марку в честь победителей "Евровидения-2022" - украинской группы Kalush Orchestra.

12 апреля вышел специальный благотворительный выпуск-презентационная рамка "Русский военный корабль, иди ...!".

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