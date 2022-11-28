В полностью разрушенном селе до сих пор живут люди.

Прошло уже почти 2 недели с тех пор как украинские военные освободили село Макеевка Луганской области.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в селе до сих пор остается мирное население – более 30 человек.

Местные власти призывают к эвакуации, но пока есть те, кто отказываются от нее, этим людям пытаются оказывать помощь.

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"Для тех, кто отказался эвакуироваться - почти ежедневно мы пытаемся отправить все необходимое. Едой люди обеспечены, понемногу начинают мелкие ремонты", – рассказывал Гайдай.

Село в ужасном состоянии – по информации властей, здесь повреждено абсолютно каждое здание.

На фото из освобожденной Макеевки, которые опубликовала 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, можно увидеть многочисленные разрушенные оккупантами дома, множество российского металлолома, вражеские снаряды, которые разбросаны по улицам или торчат просто из домов, побитые дороги.

Освобождение Луганщины

Украинские военные проводят контрнаступление на Луганщине, о начале деоккупации объявили 5 октября. К середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

По словам местных властей, продвижение ВСУ на Луганщине не будет таким стремительным, как в других областях. Это связано с серьезной подготовкой оккупантов к обороне.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что на восстановление области после деоккупации понадобится около семи лет. Начать какие-то работы можно будет только после полного освобождения региона. При этом на полное разминирование территории Луганщины может уйти 10 лет.

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