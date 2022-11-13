Это село расположено в Сватовском районе.

Украинские военные восстановили контроль над селом Макеевка в Луганской области.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - сообщается в Telegram-канале Луганской областной военной администрации.

Напомним, 5 ноября российское издание "Верстка" сообщало, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов.

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Война в Украине: ситуация на Луганщине

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

Однако, по словам Гайдая, продвижение ВСУ на Луганщине не такое стремительное как в других областях из-за серьезной оборонительной подготовки оккупантов.

29 октября в Министерстве обороны Украины заявили, что поселок Невское на Луганщине освобожден от российских оккупантов. В конце октября сообщалось о девяти освобожденных от оккупантов населенных пунктов.

На восстановление области после деоккупации понадобится около семи лет. Начать какие-то работы можно будет только после полного освобождения региона. При этом на полное разминирование территории Луганщины может уйти 10 лет.

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