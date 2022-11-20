Оккупанты успели укрепиться в регионе и получили подмогу за счет сил, сбежавших из Харьковской области.

Военная операция по освобождению Луганской области будет сложной. Российские оккупанты успели закрепиться на территории региона и получили поддержку в виде боевиков так называемой "ЛНР" и сил, сбежавших из Харьковщины.

Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Он сообщил: "У врага там было образование, это так называемое "ЛНР", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там этот корпус "народной милиции ЛНР". Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил".

Череветый также отметил, что рашисты организовали инженерное оборудование позиций. А группировку вражеских войск в Луганской области усилили оккупанты, которые сумели бежать из Харьковщины и Лимана. Это повлияло на тактику действий ВСУ. Украинские защитники не проводят лобовые атаки, а наносят удары высокоточным оружием и совершают быстрые контрнаступления.

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"Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время", — заявил Череватый.

Ситуация в Луганской области: последние сведения

Ранее на этой неделе украинские воины освободили село Макеевка на Луганщине. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома из-за обстрелов рашистов.

Оккупанты также пытаются стягивать подкрепления в регион. Новоприбывшие противники располагаются в пустых домах украинцев.

В Кременной, Северодонецке и Рубежном враг стремится организовать так называемую "эвакуацию" местного населения. Причиной стала сложная гуманитарная ситуация.

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