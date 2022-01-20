По его словам, это может быть символическая плата в размере 100-150 грн.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил легализовать в детсадах сбор средств с родителей.

Такую идею он озвучил на заседании исполнительного комитета Ивано-Франковского горсовета во время заслушивания отчетов детсадов №1 "Калинонька" и №2 "Малятко".

"Мы все здесь врем, говорим, что не собирают деньги по группам. На самом деле все собирают понемногу, родители инициируют. Возможно, ввести символическую плату – 100-150 грн, чтобы не унижаться и не рассказывать байки. Но, чтобы родители знали, что они сдали эти деньги и с них не будут требовать. Пойдем таким путем, каким-то законным", - предложил мэр.

Директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук отметил, что на следующей неделе запланировано большое совещание с руководителями детсадов и этот вопрос будут обсуждать.

"Мы унижаемся, директора прячут глаза, родительские комитеты ссорятся... а так разработали какой – то механизм, посоветуйтесь, какую-то плату за наглость или еще что-то", - добавил Марцинкив.

Читайте такжеБыл никому не нужен: подробности убийства 11-летнего мальчика в Запорожской областиКак ранее сообщал УНИАН, вопрос поборов в школах и детских садах стоит достаточно остро. "Родительские комитеты" требуют сдавать деньги каждый месяц и на разные праздники, а тех, кто отказывается, травят. Пострадавшим родителям даже жаловаться некому, потому что руководство заведений покрывает такие поборы.

Так, в Одессе разоблачен директор детской спортивной школы, который заставлял подчиненных ежемесячно собирать с родителей учеников деньги на ее "нужды". Суммы поборов колебались от 8 до 16 тыс. грн.

Кроме того, в одном из садиков Львова разгорается скандал из-за регулярных "добровольных взносов", которые руководство заведения собирает с родителей. Заставляют платить по 300-500 гривен на бытовую химию, средства гигиены, чистку ковров, на канцтовары и подарки детям и воспитателям на дни рождения и не только.

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