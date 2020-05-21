Почтово-логистическая группа Meest открыла возможность украинцам заграницей помогать родным и нуждающимся во время карантина

Транснациональная компания Meest представила новый проект GiftsForUkraine.com, предоставляющий возможность украинцам заграницей помогать родным на Родине во время карантина и экономического кризиса.

«Коронавирусный карантин, а также экономический кризис, которую он спровоцировал во всем мире, стали серьезным испытанием для всех людей. В Канаде и Америке мы получили огромное количество обращений от наших клиентов помочь передать родным в Украине продукты и другие необходимые бытовые вещи. Поэтому мы в сжатые сроки запустили в Северной Америке онлайн-сервис GiftsForUkraine.com, с помощью которого украинцы заграницей получили возможность заказать промышленные товары, продуктовые наборы, подарки и сувениры на все случаи и для любых возрастных групп, для родных и друзей, проживающих в Украине. Наши специалисты до мелочей продумали состав наборов, чтобы включить в них все самое необходимое, а логисты и курьеры максимально быстро и безопасно доставят их в указанное место по всей Украине. Мы продолжаем ускоренными темпами добавлять все новый и новый ассортимент и открыли доступ к сервису и в других странах мира», - сообщает пресс-служба управляющей компании Meest.

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Сервис доставки помощи и поддержки из-за рубежа GiftsForUkraine.com предлагает доставку родным и друзьям в Украине наборов продовольственных и непродовольственных товаров как первой необходимости, так и овощные, десертные, а также подарочные. Воспользоваться им могут перед всем украинцы, которые живут и работают в США и Канаде, а также в других странах и на других континентах. Ведь основное преимущество сервиса – наборы формируются из товаров, которые являются доступными в Украине. Их не нужно доставлять из-за границы. Как известно, значительное количество товаров первой необходимости, как промышленных, так и продуктовых, запрещена к транспортировке самолетами или другими видами международного транспорта. «В такие тяжелые моменты мы, украинцы заграницей, консолидируемся и протягиваем руку помощи друг другу, заботимся не только о себе, но и о своих родных и друзьях. Наша компания более 30 лет строит мосты, соединяющие украинцев во всем мире, они помогают им выстоять в час испытаний, сохранить связи с Родиной и родными. Поэтому нашим долгом было создание быстрого решения, с помощью которого можно обеспечить родственников и близких необходимыми продуктами и вещами», - рассказал основатель компании Ростислав Кисиль.

Напомним, что недавно глобальная почтово-логистическая группа " Meest запустила собственную авиадоставку коммерческих грузов из Китая в Украину.