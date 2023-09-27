Также актер играл в фильмах "Загадочное убийство – 2", "Рок-н-рольник" и "Игра в имитацию".

Британский актер Марк Стронг стал послом платформы United24. Он поддержал направление "Образование и наука".

Как сообщает сайт главы государства, Стронг является звездой фильмов "Шерлок Холмс", "Кингсмен", "Загадочное убийство – 2", "Рок-н-рольник" и "Игра в имитацию". Зеленский поблагодарил актера за то, что он сосредоточит свои усилия на поддержке украинских школ.

По словам президента, чрезвычайно важно помочь украинским детям получать качественное образование, несмотря на полномасштабную войну. А полтора миллиона из них сегодня учатся дистанционно, и нужно вернуть их в школьные классы.

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"Это также очень важный сигнал, чтобы люди возвращались в Украину, – что жизнь продолжается. И когда дети могут учиться в современных безопасных школах – это также важнейший сигнал для их родителей, которые находятся сегодня на передовой, что они могут концентрироваться на том, что происходит на поле боя, и не думать каждую секунду, в безопасности ли их дети", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Стронг отметил, что для него честь стать голосом украинских детей в мире для того, чтобы у них было лучшее будущее.

"Как отец двух сыновей я осознаю важность качественного образования и необходимость ходить в школу, общаться с друзьями, приобретать не только знания, но и навыки, необходимые для взрослой жизни. Украинские дети заслуживают того, чтобы получать все необходимое", – сказал актер.

Также отмечается, что 5 августа, в свой день рождения, Марк Стронг принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в Лондоне, целью которого было собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине.

Платформа United24

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Первой составляющей этой инициативы стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира.

Как сообщает сайт президента, за почти 16 месяцев работы United24 было собрано более 470 млн долларов США. Это стало возможным благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран.

Среди амбассадоров United24 – певица и актриса Барбра Стрейзанд, американские актеры Марк Хэмилл, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, группа Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, британский предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллс, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, шеф-повар Хосе Андрес, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер. Также амбассадорами являются выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик и Александр Зинченко.

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