На платформе создано еще два дополнительных направления, а затем присоединились и новые известные амбассадоры.

За год с помощью украинской фандрейзинговой платформы United24 удалось собрать более 330 млн долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю годовщины создания платформы.

"Более 330 млн долларов за первый год - именно столько аккумулировала наша фандрейзинговая команда United24...", - отметил он.

По словам Зеленского, в течение года работа на United24 была сосредоточена на трех направлениях: оборона и разминирование, медицина, восстановление Украины. В частности, благодаря United24 приобретено более 100 тыс. единиц медицинского оборудования для госпиталей и детских больниц, а также почти 200 машин "скорой" высокого класса.

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"Сегодня я рад объявить, что к трем существующим направлениям... мы добавляем еще два: делаем отдельное направление для гуманитарного разминирования... и образовательное направление", - рассказал президент.

Следовательно, по его словам, к направлению образования присоединились новые амбассадоры-ученые: лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Пол Норс, известный нейрофизиолог и психолог Эдвард Мозер и его жена Мэй-Бритт Мозер, а также американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно.

Кроме того, первым амбассадором направления гуманитарного разминирования стал американский философ Фрэнсис Фукуяма.

Платформа United24

Зеленский создал платформу для сбора средств в поддержку Украины United24 5 мая 2022 года.

Среди амбассадоров проекта певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичус, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, а также известные украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик и другие.

19 марта Зеленский заявил, что благотворительная платформа United24 пересекла черту в $300 млн взносов.

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