Глава ОВА заверил, что денег из областного бюджета на их демонтаж не тратили.

Львовская область первой в Украине полностью лишилась советских памятников. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львовская область первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской громаде демонтировали последний советский памятник", - сообщил он.

По его информации, в течение 2023 года во Львовской области снесли 312 таких скульптур.

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"Ни копейки из областного бюджета на снос этих "истуканов" не тратили. Убрать их помогли неравнодушные местные жители", - отметил Козицкий.

Декоммунизация и дерусификация в Украине

В Украине с мая 2015 года начался процесс декоммунизации. Под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, улицы, названные в честь коммунистических деятелей, должны быть переименованы.

После полномасштабного вторжения России в Украине начался процесс дерусификации. Среди самых громких событий – демонтаж памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. А в Киеве переименовали станции метро "Дружбы народов" на "Зверинецкую", "Площадь Льва Толстого" – на Площадь украинских героев".

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