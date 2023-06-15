Местные заблокировали процесс демонтажа советского памятника. В процесс вмешивалась полиция.

Жители села Вязова Львовской области препятствовали сносу советского памятника колхознице, потому что он напоминает им Юлию Тимошенко.

Как сообщает ZAXID.NET, ситуация была настолько напряженной, что на место происшествия вызвали полицию.

"Тяжелая община Вязовой, в которой целая куча памятников советской эпохи. Община, в которой мужчины, которые здесь остались, защищают не Украину, а ... колхозницу. Пришлось вызвать полицию", - сообщил депутат Львовского облсовета, член инициативной группы ЛОВА по декоммунизации Захар Миляник.

Во Львовской ОГА объяснили, что этот памятник установили в селе примерно тогда, когда там появился колхоз. Это типичная скульптура в стилистике соцреализма: женщина, колхозница, которая несет на полотенце хлеб. Из-за косы вокруг головы местные любя называли ее "Юлей".

Утром 15 июня коммунальщики приехали в село для демонтажа колхозницы "Юли", но группа подвыпивших мужчин им препятствовала. Один из мужчин заявил, что это "захват земли", другой убеждал, что селяне не ассоциируют этот памятник с Россией и Советским союзом.

"Здесь нет ничего незаконного против украинской национальности. Хорошо стали, отреставрировали своими силами два года назад. И в этом году хотели ее восстановить. Хорошо сделали. Мы ее переименовали в Лесю Украинку", - заявили мужчины на видео с места событий.

Мужчина, назвавший себя Богданом, заявил, что надо дождаться окончания войны, а потом спрашивать вернувшихся с фронта воинов, надо ли сносить эту колхозницу.

Впрочем, никакие аргументы не сработали - монумент демонтировали. Как пишет издание со ссылкой на чиновников, когда памятник падал, скульптура разбилась, а один из местных чуть не расплакался: "Вы ей лицо разбили, она же на Юлю похожа".

Декоммунизация в Украине - последние новости

21 апреля 2022 года Рада приняла закон о дерадянизации законодательства украинского государства, а 3 мая 2023 года-так называемый антипушкинский закон, который предусматривает незанесение в Госреестр недвижимых памятников Украины и изъятие из него отдельных объектов культурного наследия, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики.

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что в Одессе демонтируют памятник советскому писателю Максиму Горькому, который когда-то был установлен в одноименном парке.

Также в Одессе уже демонтирован монумент "Основателям города", центральной фигурой которой является российская императрица Екатерина Вторая.

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