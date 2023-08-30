Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны Киева.

Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.

Такое решение принял Совет обороны Киева, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Он также уточнил, что беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

Ситуация с укрытиями

С начала полномасштабного вторжения киевляне и жители других городов жаловались на массовые случаи закрытия укрытий во время воздушных тревог. Огласку ситуация приобрела после трагедии, которая произошла в столице в ночь на 1 июня. Тогда люди не смогли попасть в укрытие одной из больниц, потому что двери были закрыты. Тогда у здания поликлиники погибли три человека - две женщины и девочка.

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Впоследствии подозрения получили чиновники и охранник поликлиники, который должен был открыть укрытие. Однако, только охранника суд отправил в СИЗО, другие подозреваемые - под домашним арестом. На судебном заседании охранник рассказал, что просто не успел открыть дверь поликлиники, поскольку удар произошел через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

После этого инцидента по всей стране начались масштабные проверки укрытий. Выяснилось, что большое их количество были непригодны для использования или закрыты.

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