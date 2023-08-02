В случае возможных сложностей с электроэнергией в осенне-зимний период, воспользуются прошлогодним опытом, когда школы в условиях отключения света работали дистанционно или были обеспечены генераторами.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, к какому формату обучения в Украине готовятся в Минобразования, которым видят учебный процесс в зависимости от регионов страны, смогут ли родители выбирать формат обучения для детей и каким образом будут преодолевать вызовы военного времени.

В эфире телемарафона он пояснил, что новый учебный год по видению Министерства образования и науки для большинства школьников должен начаться в офлайн формате, но исключительно при условии наличия в школе надежно защищенного укрытия.

По его словам, если говорить о реальном прогнозе, сколько детей смогут сесть за парты в этом году, то нужно посмотреть на состояние обеспеченности школ укрытиями и вспомнить, как закончили прошлый год.

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"В прошлом учебном году у нас фактически 75% учебных заведений, школ, имели укрытия, которые позволяли там находиться более половине учащихся, обучающихся в этих учебных заведениях. Правительством выделено полтора миллиарда гривень на обустройство укрытий в учебных заведениях, на данный момент проводятся соответствующие работы и укрытия обустраиваются. Мы понимаем, что не все школы в Украине смогут начать учебный год в офлайн формате, но благодаря усилиям органов местного самоуправления, используя средства государственного и местного бюджетов, процент школ, которые имеют укрытие, будет значительно больше, чем был на конец прошлого года", - акцентировал Сташкив.

Он добавил, что в случае возможных сложностей с электроэнергией в осенне-зимний период, воспользуются прошлогодним опытом, когда школы в условиях отключения света работали дистанционно или были обеспечены генераторами.

"Мы нацеливаем органы местного самоуправления готовиться к таким мерам, в том числе покупать генераторы. Но, в любом случае, будем использовать опыт времени активных боевых действий, который позволяет нам организовывать дистанционное обучение в любой момент, если его не возможно проводить в школе. Мы предоставили рекомендации как к этому подготовиться школам", - сказал Сташкив.

Заместитель министра образования отметил, что возвращение детей на очное обучение поддерживает большая часть родителей, даже в относительно прифронтовых регионах.

"Мы общались с родителями, делали соответствующие опросы и есть такая статистика, что несмотря на то, что прифронтовые территории находятся под обстрелами, более половины родителей все же хотят с 1 сентября, чтобы их дети пошли в школу на очное обучение. Здесь важно понять, что министерство призывает к возвращению на очное обучение только там, где для этого созданы соответствующие условия безопасности", - подчеркнул Сташкив.

По его словам, восстановление офлайн обучения в школе – это не обязанность и только с согласия родителей, оно может быть организовано в очном формате, а родителям которые против этого, будут предлагаться классы с дистанционной формой обучения для учащихся.

"Если часть родителей школы хотят, чтобы для них организовали офлайн обучение, могут быть сформированы отдельные классы, которые будут посещать школу, а отдельные классы будут на дистанционном обучении. Для этого Минобразования сейчас разрабатывает порядок упрощенного зачисления учащихся в учебные заведения, то есть временного зачисления. Если, например, школа не может обеспечить офлайн обучение, поскольку в ней отсутствует укрытие, мы будем предлагать порядок временного зачисления учеников в другое учебное заведение на время военного положения, чтобы они могли посещать школу и общаться со своими сверстниками", - пояснил Сташкив.

Заместитель министра образования отметил, что для возобновления очного обучения должно быть решение областной военной администрации, ведь именно они определяют все условия безопасности, которые должны быть в школах. "По информации Министерства образования, в таких городах как Харьков, Николаев, Запорожье, Одесса, другие прифронтовых городах, сейчас работают над тем, чтобы с 1 сентября отдельные школы, которые будут обустроены соответствующими укрытиями, могли восстановить хотя бы смешанный формат обучения и часть детей могла посещать школу", - добавил он.

В максимально приближенных к линии соприкосновения районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области, будут пытаться улучшить систему дистанционного обучения. Для чего прежде всего нужен не только доступ к интернету , но и соответствующие гаджеты, ноутбуки, компьютеры, чтобы ими могли пользоваться как учителя, так и ученики.

"В течение последних 12 месяцев более 130 тыс. соответствующих гаджетов было доставлено именно в эти регионы – это Луганская, Донецкая, Херсонская, другие области. И еще планируется 30 тыс. таких гаджетов доставить в учебные заведения. Благодаря ним, дети и учителя смогут иметь связь между собой, смогут обмениваться информацией, смогут участвовать в уроках", - подчеркнул Сташкив.

Заместитель министра образования подытожил, что большой разрыв в офлайн и онлайн обучении - это очень сложная проблема, поэтому сейчас министерство активно работает над разработкой соответствующей стратегии по преодолению образовательных потерь. Но это непростой путь, и потребуется некоторое время, чтобы выровнять уровень знаний для всех учащихся.

Подготовка школ к учебному году - ситуация с укрытиями

25 июля министр образования и науки Украины Оксен Лесной оценил готовность укрытий в школах Украины. В конкретных цифрах, по словам министра, укрытиями обеспечены около 9 тысяч школ из 13 тысяч. Однако не все они 1 сентября заработают очно. Он отметил, что для Министерства образования, правительства Украины является приоритетом именно возвращение к очному обучению, а возможность вернуться – это сегодня исключительно условия безопасности.

По его словам к очному обучению вернутся там, где дети будут в безопасности. "75% школ с укрытиями, но 65% детей смогут вернуться к очному обучению. Мы не возвращаем к очному обучению те регионы, где есть повышенные риски, где идут активные боевые действия. Там обучение будет продолжаться в онлайновом формате", – пояснил министр образования.