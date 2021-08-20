Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Правоохранители задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере 90 тысяч долларов США.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Член комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте такжеНа Львовщине врач требовала взятки за назначение участникам АТО групп инвалидности (фото, видео)Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием".

В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов США.

Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

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Автор: Инна Андалицкая