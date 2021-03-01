Ставка налога для букмекеров и казино - предполагается снижение с 18% до 10% от дохода.

Верховная Рада в четверг, 4 марта, планирует рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

Читайте такжеКомиссия по азартным играм отклонила все поданные заявки на лицензииОб этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на нардепа от "Слуги народа", члена налогового комитета ВР Марьяна Заблоцкого.

"Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предусматривается установление ставки налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет и игр в покер в сети Интернет, в размере 10%", - говорится в сообщении.

Ставка налога для букмекеров и казино - предполагается снижение с 18% до 10% от дохода.

На прошлой неделе профильный комитет поддержал этот законопроект.

"Поддержан на прошлой неделе налоговым комитетом законопроект 2713-д втрое снижает стоимость лицензий (убирается норма о тройную плату до вступления в действие системы онлайн мониторинга). Втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей - с 30% до 10% от дохода. И почти вдвое снижается ставка налога для букмекеров и казино - с 18% до 10% от дохода", - написал Заблоцкий.

По его словам, законопроект также предлагает убрать налогообложение выигрышей в сумме до 50 тысяч гривен уже со стороны физических лиц, а 90% дохода от лотерей будет получать частный организатор, и только 10% государство.

Комментарий законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой стоимости лицензии для казино, которая согласована в законе Об игорном бизнесе, – нет ни в одной стране мира – 2 миллиона долларов в год для Киева и 1 миллион – для других регионов.

"Согласована нами ежегодная плата за онлайн казино 200 тысяч долларов США в год) является одной из самых высоких в Европе", - отмечают авторы законопроекта.

"В среднем в Европе ставка GGR (валовой игровой доход) составляет - 15%.

Однако надо понимать, что это та ставка, которая была установлена уже тогда, когда рынок встал на ноги. До этого использовалась стимулирующая ставка 5-7%. Например, в Болгарии ставка налога GGR к 2013 году была 7% и только после того, как отрасль развилась, была увеличена до 15%", - добавляют нардепы.

Что этому предшествовало

Госказначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес - меньше, чем ожидалось ранее.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии за азартные игры 7,4 миллиарда гривен, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно создания госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

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Автор: УНИАН