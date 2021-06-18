В частности, на восьми пляжах в воде обнаружили превышение допустимого показателя кишечной палочки.

Вода на территории большинства городских пляжей Киева не соответствует санитарным требованиям, поэтому специалисты рекомендуют отдыхать там без купания.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на пляжах города.

Так, на сегодняшний день в исследованиях зафиксировано несоответствие требованиям Государственных санитарных правил проб воды открытых водоемов: превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах «Венеция», «Веселка», «Молодежный», «Предмостная Слободка», «Радуга», «Тельбин», "Чорторый" и «Центральный»; водородный показатель - пляжи «Радуга» и «Галерный»; биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи «Радуга», «Тельбин», «Галерный», «Вербный» и «Пуща-Водица».

«Рекомендуем пользоваться пляжами, на которых установлено превышение санитарных нормативов, исключительно как зонами отдыха без купания», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков пляжей «Предмостная Слободка», «Центральный» и «Чорторый» пока не соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил по показателю общее железо.

Исследования проведены Государственным учреждением «Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины».

Пляжи Киева

В конце мая Госпродпотребслужба Киева проверила подготовку 14 городских пляжей к купальному сезону.

Речь идет о пляжах в Днепровском районе: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная Слободка», «Радуга», «Тельбин» и «Центральный»; в Деснянском - пляжи «Троещина» и «Чорторый»; в Голосеевском - «Галерный» и в Оболонском - «Вербный» и «Пуща-Водица».

Тогда при обследовании были установлены определенные нарушения требований государственных санитарных норм и правил.

11 июня городской председатель Виталий Кличко заявил, что в Киеве все 14 коммунальных пляжей готовы к летнему сезону.

«Официально сезон пока не стартовал, поскольку температура в Днепре еще прохладная, а отдых с купанием, по нормам, разрешен при температуре выше 17 градусов», - напомнил Кличко.

По его словам, в этом году столица подала девять муниципальных пляжей для получения международной экологической награды «Голубой флаг». Эта награда означает, что пляж соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности и комфорта.

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Автор: Инна Андалицкая