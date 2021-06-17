В результате непогоды в туристических Бердянске и Кирилловке оказались затопленными пляжи, пода уже подобралась к базам отдыха.

Сегодня на юге Украины бушует циклон, в результате которого пляжи и туристических Кирилловке и Бердянске оказались затопленными.

Так, в Кирилловке рано утром разразилась гроза с сильным дождем, а потом начал усиливаться ветер, сообщает ria-m.tv.

По данным издания, порывы ветра достигают 28 м/с, поэтому в акватории Азовского моря разыгрался шторм. Он гонит волну к берегу, море постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.

По словам очевидцев, воды уже по щиколотку и она продолжает прибывать.

А в Бердянске пляж полностью скрылся под водой.

Потоп в Керчи

Как сообщал Погода УНИАН, мощный ливень обрушился на Керчь. В городе затоплены первые этажи домов, уровень воды в квартирах превышает полметра.

По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Центр города оказался весь в воде, транспорт не едет, а плывёт по дороге. Пешеходы по городу вынуждены передвигаться по колено, а местами - по пояс в воде.

Как сообщается, потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

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Автор: Екатерина Лиманская