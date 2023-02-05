Глава МИД Украины отреагировал на откровения бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета касательно обещаний лидера РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который заявил, что лидер РФ Владимир Путин лично обещал ему не убивать Владимира Зеленского.

Об этом израильский политик поделился в интервью СМИ, отметив, что разговор между ним и Путиным касательно жизни Зеленского состоялся в марте 2022 года. Тогда Беннет был действующим премьер-министром Израиля.

В ответ на такие "откровения" главный дипломат Украины напомнил, что партнеры не должны верить ни одному обещанию Путина, ведь он весьма опытный лжец. Ранее он уже нарушил свои обещания в отношении неприкосновенности Крыма.

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"Не обманывайте себя: он (Путин, - ред.) - опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана" - написал Кулеба в Twitter.

Реакция на заявление Беннета

Напомним, что интервью израильского политика вызвало бурную реакцию среди официальных лиц Киева. Они усомнились в правдивости его заявления.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, слова экс-премьера Израиля о том, что Путин якобы обещал ему не убивать Зеленского - "странный инсайд".

Чиновник считает, что это больше похоже на фикцию с целью обвинить Запад во срыве переговоров с Путиным.

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