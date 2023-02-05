В Офисе президента с недоумением отреагировали на заявление экс-премьера Израиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "странным инсайдом" слова экс-премьера Израиля о том, что Путин дал ему обещание не убивать Зеленского.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция", – написал он в своем Твитер.

Подоляк отметил, что за российским вторжением стоит не расширение НАТО, а желание России уничтожить Украину.

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Заявление экс-премьера Израиля

В самом начале российского вторжения в Украину Владимир Зеленский попросил тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с РФ. В начале марта тот отправился в Москву.

5 февраля израильские СМИ распространили большое интервью Беннета, который после поражения на осенних выборах утратил премьерский пост. В беседе с журналистом политик среди прочего рассказал, будто Владимир Путин во время встречи в марте дал ему обещание не убивать Зеленского.

Беннет также уверяет, что Путин тогда согласился не настаивать на разоружении Украины, а Украина в ответ якобы отказалась от курса в НАТО.

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