На место взрыва прибыли российские силовики.

Утром в одном из районов оккупированного Энергодара прогремел взрыв. Как утверждает коллаборант и гауляйтер Дмитрий Рогов, подорвалась машина.

Предварительно, в результате взрыва погиб один человек. На место взрыва прибыли российские силовики.

Коллаборант Рогов пишет, что взрывная волна повредила окна в соседних домах и "уничтожила" как минимум одну машину, припаркованную рядом.

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Оккупационные власти пишут о "теракте". Место обследуют на наличие взрывчатки.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточняет, что машина принадлежала местному коллаборанту, бывшему милиционеру Евгению Кузьмину, который пошел в карательные органы захватчиков после оккупации города. "По предварительным данным, автомобиль принадлежал бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кому из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", - написал он.

Как пишет РИА-Мелитополь, речь идет о Евгении Кузьмине, который до оккупации Энергодара работал в правоохранительных органах.

Взрывы в Запорожской области – что известно

В оккупированной части Запорожской области постоянно раздаются взрывы по месту проживания местных коллаборантов и российских силовиков. Также от неизвестной "бавовны" страдает их транспорт.

Один из ярких примеров – уничтожение целого автопарка русских десантников в Энергодаре. Из-за размещенного рядом боекомплекта в воздух взлетели как минимум три единицы военной техники.

Зимой "бавовна" погостила в логове оккупантов в Мелитополе – захватчики не придумали ничего получше и спрятались в местной церкви, но расплата их догнала.

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