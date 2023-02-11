Кроме того, на оккупированной части Запорожской области россияне оказывают давление на людей и проводят проверки помещений.

В Мелитополе местным коллаборантам предлагают отречься от украинского гражданства.

"В городе Мелитополь коллаборантам, которые работают в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление", - сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах временно оккупированной Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы и проводят проверки помещений.

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Война в Украине - Мелитополь

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 февраля в оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тыс. жителей - это примерно треть от того количества, которое было до 24 февраля 2022 года. По словам мэра города Ивана Федорова, с начала российской оккупации в Мелитополе были похищены около тысячи горожан. Несколько тысяч были принудительно перемещены в другие регионы или в Россию.

По данным местных властей, российские оккупанты усиливают принудительную паспортизацию среди местных. В частности, с 1 июня без российского паспорта украинцы в оккупированном Мелитопольском районе не смогут пользоваться своей недвижимостью, а также не смогут зарегистрировать авто.

Кроме того, захватчики почти вдвое увеличат налоги для местных без российского паспорта, работающих на оккупированных территориях.

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