Он призывает перевезти детей в другое место.

Воспитанники учебно-реабилитационного центра, что во Львовской области, жалуются на недоедание, угрозы и насилие.

Как сообщил в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в этом учреждении все еще находятся сироты, лишенные родительской опеки несовершеннолетние и дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

В начале недели представители Лубинца посетили центр, когда с детьми работали специалисты по соцработе и психологи благотворительных фондов "Голоса детей" и "СОС детские городки". Они заметили, что дети осторожно высказываются. Это может свидетельствовать о том, что работники провели с ними определенную разъяснительную работу.

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"Во время длительного общения отдельные дети раскрывались и рассказывали, что подвергались психологическому давлению, насилию, угрозам. Другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения. Это свидетельствует, что таким детям нужна не разовая помощь, а длительное сопровождение психолога или наставника", - говорится в сообщении.

Специалисты предварительно выяснили, что более половины детей не должны были бы находиться там - у них обнаружили педагогическую запущенность, которая могла появиться в результате предоставления некачественных образовательных услуг или устройства в заведение в соответствии с устаревшими выводами инклюзивно-ресурсных центров.

Лубинец подчеркнул, что дети продолжают жаловаться на недостаток пищи. Он призывает срочно перевезти их в другое место, чтобы они не подвергались насилию и давлению, а также просит воссоединить родных братьев и сестер.

"Один из воспитанников учреждения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к погребению, отпевает их, что в таком возрасте может повлечь тяжелые психологические последствия и свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда".

Скандал вокруг интерната

В конце сентября Лубинец сообщил, что девочки, которые находятся в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, обвинили директора в совершении действий сексуального характера, унижениях и угрозах.

Также дети рассказали, что работники говорили им, что они никому не нужны и из них "ничего хорошего не получится". Полиция, служба по делам детей и департамент образования не реагировали на жалобы.

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