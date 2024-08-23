С начала полномасштабного вторжения компания перечислила более 145 млн грн на помощь украинской армии.

На призыв Президента Украины о помощи ветеранам компания "Украинские вертолеты" взяла под финансовую опеку 14 детей из Киевской области - полных сирот Героев ВСУ.

Совместно с Киевской областной военной администрацией и территориальными общинами Киевщины, недавно созданный "Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", который является подразделением компании "Украинские вертолеты", начинает масштабный социальный проект поддержки детей-сирот погибших Защитников, взяв под шефство 14 детей - полных сирот. Работники Центра ежемесячно будут заниматься потребностями этих детей.

Сегодня в книжном магазине "Сяйво книги" сотрудники центра передали им подарки на сумму более 40 000 грн на ребенка. Каждый из них лично выбирал необходимые вещи на свой вкус - планшеты, компьютеры, письменный стол, наушники, одежду, обувь, школьные принадлежности.

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Вручение прошло в дружеской атмосфере, дети общались, выбирали книги, которые потом приобрели для них, и лакомились угощениями. Затем они вместе с сопровождающими посетили Государственный музей авиации Украины им. А. К. Антонова и Музей истории Национального Авиационного Университета, где ко Дню Государственного Флага Украины развернули украинский флаг, как символ борьбы и непокорности.

"Мы должны помнить какой ценой Вооруженным силам Украины удается удерживать мирное небо над нашими домами. Опека детей погибших Героев ВСУ должна быть обязательной для ответственного бизнеса", - прокомментировал мероприятие руководитель "Центра поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", что является подразделением компании "Украинские вертолеты", Евгений Тимошенко.

"Киевская ОГА поддерживает социально-ответственный бизнес, который помогает детям погибших воинов и детям-сиротам, которые требуют особого внимания. Большое количество детей сейчас, кроме гуманитарной и материальной помощи, нуждаются и в моральной, психологической поддержке, особенно те, кто переживает травму потери. Очень важно, что наряду с государственными программами, частные компании оказывают помощь украинским малышам, которые потеряли своих родных, которые защищали Украину", - отметила директор департамента образования и науки Киевской ОГА Ярослава Тростянская.

С начала полномасштабного вторжения компания "Украинские вертолеты" перечислила более 145 млн грн на помощь украинской армии. Также авиакомпания занимается семьями погибших сотрудников и уже выплатила каждой семье единовременную материальную помощь на общую сумму 42,9 млн гривен, а каждому несовершеннолетнему ребенку ежемесячное пособие в размере 100 000 грн до их 18-летия. А недавно созданный "Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших" от авиакомпании "Украинские вертолеты" за месяц деятельности уже оказал помощь в оперативном врачебном вмешательстве, реабилитации и оздоровлении 9-ти ветеранам ВСУ.