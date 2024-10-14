Украине, возможно, придется определяться с более конкретной стратегией в зависимости от того, кого изберут президентом США, отметил аналитик.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - формат "Рамштайн", на уровне лидеров государств может состояться после выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал в эфире марафона "Единые новости". В частности, политолог ответил на вопрос, на сколько сегодня оцениваются шансы на проведение встречи в формате "Рамштайн" на самом высоком уровне.

Фесенко напомнил, что обычно это заседание происходит на уровне министров обороны и уполномоченных представителей Вооруженных сил. "Вот такое заседание, я думаю, что состоится. Или в Европе, на базе "Рамштайн", как обычно оно и происходит, или есть якобы планы, что оно может состояться во время заседания министров обороны стран НАТО 17-18 октября", - сказал Фесенко.

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При этом, эксперт отметил, что для Украины важно, чтобы встреча состоялась на самом высоком уровне:

"Сейчас ситуация не совсем понятна. Появилась сегодня информация, что Байден может приехать в Европу, в Германию, только на один день. Тогда, вряд ли может состояться эта коллективная встреча. По другой информации, пока неофициальной, все же рассматривается вариант коллективной встречи. Другое дело - она еще не подтверждена официально. Третий вариант - может состояться такая встреча уже после выборов в США".

В частности, проведение встречи на уровне лидеров может состояться с учетом результатов выборов в США.

"Я думаю, что тогда надо будет определяться с более конкретной стратегией. Например, одна ситуация, если Трамп победит. Другая ситуация - если победит Камала Харрис. Но, мы свою часть работы уже сделали. Наш президент встретился с европейскими лидерами. Если Байден не сможет - тогда, думаю, что тоже самое придется делать коллективно с европейскими лидерами и дождаться, когда в США появится новый президент", - заявил эксперт.

Важные новости - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось проведение встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров 12 октября в Германии, но президент США Джо Байден отложил поездку в Европу из-за ураганов в США.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал на этом заседании представить план победы Украины, который должен положить конец российской войне. Глава государства на прошлой неделе совершил турне по европейским столицам и провел встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцем. На этих встречах шла речь о деталях плана победы Украины.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За кресло президента соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп.

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