Зеленский уже встретился с премьером Британии Кейром Стармером.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Британию для переговоров с Кейром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает The Guardian.

Представитель Стармера сообщил журналистам, что британский премьер-министр "подтвердит нерушимую поддержку Великобритании Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".

В то же время представитель премьер-министра Британии сообщил журналистам, что позиция правительства Великобритании по разрешению Украине запускать ракеты большой дальности Storm Shadow по целям на территории России не изменилась.

Зеленский также должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Тем временем, в Берлине в связи с визитом Владимира Зеленского повысили меры безопасности, пишет BILD. Ожидается, что в Берлин на время визита Зеленского переведут сотрудников полиции из других федеральных земель.

Как пишут немецкие СМИ, Зеленский сегодня встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Пока что неизвестно, прибудет ли Зеленский в центр Берлина на кортеже из аэропорта или на вертолёте.

Заседание "Рамштайн" перенесли

Как сообщал УНИАН, Зеленский, в частности, должен был встретиться с немецким канцлером Олафом Шольцем во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое должно было состояться 12 октября в Германии на уровне лидеров стран. Однако заседание отложили, потому что президент США Джо Байден вынужден остаться в Америке из-за ураганов.

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