Меморианл установили в Вышгороде не случайно, ведь именно на его холмах были остановлены первые вражеские вертолеты.

В Вышгороде открыли мемориал "Крест Героев", который посвящен всем воинам, которые отдали свои жизни, защищая Украину, и всем, кто в дальнейшем продолжает борьбу с российскими оккупантами.

"Именно здесь, на этой границе, которую обозначили своей кровью столько мужественных сыновей и дочерей нашей Родины, сегодня мы сошлись, чтобы творить память, чтобы Украина и мир о них помнили. Чтобы память была в будущем, ее нужно строить сегодня", - сказал Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

"Крест Героев" - это ответ на огромный запрос общества относительно переосмысления мест памяти. Это пространство также для семей погибших защитников, как место для утешения, памяти и надежды. Мемориал создан по благословению Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава и по инициативе фонда имени о. Тита Войнаровского.

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"Появление мемориала - это коллективная рефлексия на два года нашей борьбы от начала полномасштабного вторжения. Это место утешения и место надежды. Мы попытались удовлетворить огромный запрос общества по переосмыслению мест памяти. Сделать его таким, куда человеку будет хочется приходить. Места, куда можно прийти за утешением, побыть наедине или, наоборот, найти человека с общей болью и помочь друг другу пережить трагедию", - отметил соавтор проекта Андрей Ваврыш.

Местом установки мемориала не случайно выбран Вышгород, ведь именно на его холмах были остановлены первые вражеские вертолеты, которые покоятся на дне Киевского водохранилища.

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, семьи погибших героев, представители духовенства, государства и бизнеса, дипломаты.

"К сожалению, подобных мест у нас немного. Таких, куда можно прийти за утешением. Мест, которые были бы символом благодарности людям, кто отдал свою жизнь, чтобы сохранить нашу. Поэтому очень благодарна, что этот момериал здесь появился", - отметила Ирина Шпак, жена погибшего Героя Украины.

Мемориал создан исключительно за частные средства без привлечения государственного финансирования.

Авторами замысла стали: Блаженнейший Святослав, Андрей Ваврыш, Александр Горган, Николай Каблука, о. Тарас Валах.