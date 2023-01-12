Также женщина добавила фото со своей посылкой / фото УНИАН

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на сервис компании. Она рассказала, что ее тяжелую посылку самовольно переадресовали. Мало того, коробку еще и открыли.

Свою жалобу женщина разместила в комментариях на странице "Новой почты" в Facebook. Компания уже отреагировала.

По словам клиентки, она хотела, чтобы ее посылку доставили в почтомат. Однако коробку почему-то переадресовали в отделение.

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"Заказываешь в почтомат, чтобы тяжелую посылку получить поближе к дому, а вы самовольно переадресовываете ее в отделение. Еще и пришла в полностью открытом виде. Уже неделю ждем вашу проверку, и тишина. Вот так сервис и клиентоориентированность", - написала клиентка.

Жалоба клиентки на "Новую почту" / скриншот

Также женщина добавила фото со своей посылкой. На них можно заметить, что коробка будто бы действительно открыта. Представители "Новой почты" ответили на жалобу, они попросили клиентку предоставить больше информации о посылке. Однако чем закончился инцидент, пока неизвестно.

"Новая почта": тарифы и отзывы

Как уже сообщал УНИАН, с 1 января "Новая почта" изменила тарифы. Так, компания отменила дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, раньше это стоило 20 грн. Кроме этого, тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и поштомати сейчас составляет 55 грн.

Недавно появилась жалоба. В ней клиент рассказал, что "Новая почта" прислала чужую посылку и "отморозилась". Человек ждал сувенир, а вместо этого получил совсем другой подарок.

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