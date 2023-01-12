Женщина хотела, чтобы ее тяжелую посылку доставили в почтомат, однако все пошло не так.

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на сервис компании. Она рассказала, что ее тяжелую посылку самовольно переадресовали. Мало того, коробку еще и открыли.

Свою жалобу женщина разместила в комментариях на странице "Новой почты" в Facebook. Компания уже отреагировала.

По словам клиентки, она хотела, чтобы ее посылку доставили в почтомат. Однако коробку почему-то переадресовали в отделение.

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"Заказываешь в почтомат, чтобы тяжелую посылку получить поближе к дому, а вы самовольно переадресовываете ее в отделение. Еще и пришла в полностью открытом виде. Уже неделю ждем вашу проверку, и тишина. Вот так сервис и клиентоориентированность", - написала клиентка.

Также женщина добавила фото со своей посылкой. На них можно заметить, что коробка будто бы действительно открыта. Представители "Новой почты" ответили на жалобу, они попросили клиентку предоставить больше информации о посылке. Однако чем закончился инцидент, пока неизвестно.

"Новая почта": тарифы и отзывы

Как уже сообщал УНИАН, с 1 января "Новая почта" изменила тарифы. Так, компания отменила дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, раньше это стоило 20 грн. Кроме этого, тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и поштомати сейчас составляет 55 грн.

Недавно появилась жалоба. В ней клиент рассказал, что "Новая почта" прислала чужую посылку и "отморозилась". Человек ждал сувенир, а вместо этого получил совсем другой подарок.

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