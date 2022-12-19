Человек ждал сувенир, а вместо этого получил совсем другой подарок.

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на сервис. Она отправляла сувенир, однако получателю пришла чужая посылка, а именно цветок. Отправитель пыталась выяснить ситуацию, однако служба доставки почты от инцидента "отморозилась".

В комментариях под постом "Новой почты" в Facebook клиентка описала свою жалобу. Она даже получила ответ от сотрудников компании.

"Дорогая Новая почта, почтомат впервые подвел. Очень неприятно удивлена. Загрузила сувенирную продукцию, человек получил домашнее растение. Сейчас служба доставки морозится, потому что на этом обереге домашнего уюта наклейка ТТН с моими данными. А коробка и содержимое другие. Может, все же найдете человека, который ждет цветок? Или это такой тайный Санта?",- написала женщина.

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В "Новой почте" отреагировали. Работники компании отметили, что контакт-центр уже занимается данным вопросом. Также "Новая почта" попросила прощения за неудобства.

"Буду ждать, получатель еще с большим нетерпением ждет, ну и тот человек, который не получил свою посылку, видимо, тоже. Моя коробочка втрое меньше, яркого синего цвета, без наклейки "стекло". Вот буду ужасно благодарна, если разберетесь", - впоследствии добавила клиентка.

Почта в Украине

С начала полномасштабной войны РФ против Украины "Укрпочта" и "Новая почта" пытаются работать даже в тех населенных пунктах, где иногда бывает опасно.

Так, в марте "Укрпочта" восстановила доставку интернет-заказов по Украине, а затем компания вернула украинцам возможность заказывать товары с AliExpress. Вскоре эту услугу возобновили в "Новой почте".

Однако иногда случаются неприятные ситуации. Так, недавно клиентка "Новой почты" получила разбитую посылку.

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