Как отметили в компании, изменения приняты, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны.

Логистическая компания "Новая почта" объявила, что с начала 2023 года вносит изменения в свои тарифы из-за роста расходов.

"Из-за роста цен на топливо и иные расходы, "Новая почта" с начала 2023 года вносит изменения в тарифы. Мы делаем этот шаг, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - сообщает пресс-служба "Новой Почты".

В компании отметили, что стоимость доставки в отделение и почтоматы отныне будет рассчитываться одинаково.

Видео дня

Кроме того, "Новая Почта" отменяет дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн.

Также отмечается, что тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтоматы составит 55 грн.

Новые тарифы "Новой почты" - подробнее

Посылка между отделениями и почтоматами по городу: до 2 кг - 50 грн; до 10 кг - 80 грн; до 30 кг - 120 грн.

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине: до 2 кг - 70 грн; до 10 кг - 100 грн; до 30 кг - 140 грн;

Доплата за доставку/забор курьером для отправлений до 30 кг - +35 грн к тарифу. За каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг - +100 грн к тарифу.

Дополнительно о новых тарифах можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" с 1 января 2023 года снизит стоимость тарифа на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу.