Все мужчины, сопровождавшие сирот в Германию, не вернулись в Украину, отметил омбудсмен Лубинец.

Офис омбудсмена Украины обнаружил, что чиновники киевских социальных центров в марте 2022 года отправили своих родственников сопровождать детей-сирот за границу, чтобы те избежали мобилизации.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, в марте 2022 года, когда продолжались боевые действия под Киевом, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек эвакуировали в город Вупперталь в Германии.

Как установили представители офиса Омбудсмена, среди сопровождающих лиц были люди, которые не имеют отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками учреждений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены.

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Самое интересное - среди этих людей - близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди сопровождающих также значатся еще 4 человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения.

Все из сопровождающих мужчин уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись в Украину.

Омбудсмен направил соответствующие письма в Офис Генпрокурора, Нацпол, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службы, КГГА, где отметил все выявленные факты.

Как пересечь границу законно

Выезд мужчин за границу возможен только при соблюдении ряда правил - известно, что те, кого касается мобилизация, и те, кто по закону является военнообязанным, не могут просто так встать и выехать из Украины. УНИАН выяснил, что делать тем, кому уже исполнилось 60 лет.

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