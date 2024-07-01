Мобилизация не касается мужчин после 60 лет, но есть определенные нюансы.

Выезд мужчин за границу возможен только при соблюдении ряда правил - известно, что те, кого касается мобилизация, и те, кто по закону является военнообязанным, не могут просто так встать и уехать из Украины. УНИАН выяснил, что делать тем, кому уже исполнилось 60 лет.

Может ли человек выехать из страны, если ему 60 лет и больше

Закон про выезд мужчин за границу гласит, что покинуть страну могут только те, кто признан не годным для службы в армии даже в военное время, а также те, кому предоставлена отсрочка с правом выезда. Все эти возможности нужно подтверждать в ТЦК.

На первый взгляд кажется, что проще всего уехать, если мужчина младше 18 и старше 60 лет, но юристы напоминают об одном нюансе.

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Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида в комментарии УНИАН на вопрос о том, какова процедура выезда 60-летних мужчин за границу, не достаточно ли просто приобрести билет и поехать куда-то, подчеркнул: "Им надо пойти в ТЦК и сняться с учета в связи с наступлением соответствующего возраста".

Относительно того, какие документы нужно взять с собой для снятия с учета, он отметил, что это должен быть военно-учетный документ и паспорт. Также юрист напомнил, что нет никаких оснований для запрета на выезд из страны для таких мужчин - возраст 60 лет и больше - это законное основание для снятия с воинского учета. Мобилизация такому человеку не грозит, только если он сам не захочет подписать контракт с ВСУ.

Также Пищида отметил, что насколько ему известно, мужчина старше 60 лет должен на границе показать только документы, удостоверяющие личность, но "Все зависит, конечно же, даже индивидуально от работника таможни".

ВАЖНО: по словам юриста, сняться с воинского учета мужчина должен обязательно, без этого из страны ему выехать не удастся.

Выезд мужчин за границу в военное время - мнение адвоката

Адвокат Татьяна Козаченко, отвечая на вопрос о том, кто может выехать из страны и как, уточняет:

Если говорить об ограничении выезда за пределы Украины на период действия военного положения мужчин от 18 до 60 лет, то при достижении лицом 60-летнего возраста такого ограничения больше нет, что дает возможность пересечения границы человеку в общем порядке. В таком случае самого факта достижения 60 лет, загранпаспорта и проездного билета в соответствующем направлении достаточно для пересечения границы. Загранпаспорт уже содержит дату рождения лица и соответственно дает информацию о его возрасте. Пограничная служба не имеет полномочий запрета таким лицам пересечения границы на основании мобилизационного законодательства.

Козаченко напоминает, что если лицо является военнослужащим и проходит военную службу по призыву по мобилизации в особый период, оно увольняется по возрасту в случае достижения 60-летнего предельного возраста пребывания на военной службе, как и в любой другой сфере это происходит не автоматически, а по прохождению соответствующей процедуры увольнения.

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