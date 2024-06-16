О каких-то значительных инцидентах не сообщалось.

В Киеве впервые за время полномасштабной войны прошел марш представителей ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд". Сразу после этого состоялась альтернативная акция, участники которой выступают за традиционные семейные ценности.

Как сообщили активисты движения KyivPride в своих соцсетях, марш состоялся "несмотря на угрозы, давление, все опасности и еще и ливень".

"Из соображений безопасности, в этом году количество участников и участниц было ограничено, также мы открыто не обнародовали время проведения и локацию акции. Последний раз такие ограничения КиевПрайд был вынужден применять еще в 2015 году. Несмотря на то, что неподалеку проходила акция против проведения Марша, КиевПрайд прошел без столкновений", - говорится в сообщении.

Активисты говорят, что всего в марше приняли участие более 500 человек, среди которых была и группа ЛГБТ-военных. Также присоединились послы и другие представители иностранных дипломатических миссий. Из числа народных депутатов Украины на марш пришел один народный избранник.

"Несмотря на длительные переговоры и аргументы ОО "КиевПрайд", полиция существенно ограничила маршрут Марша и позволила участникам и участницам пройти только 100 метров. В целом вся акция длилась 30 минут. Мы подчеркиваем, что полиция переоценила риски и фактически изолировала КиевПрайд", - жалуются организаторы.

Почти одновременно с "КиевПрайдом" состоялся марш "за права традиционных семей". Как сообщает Фейсбук-страница "Правого сектора", в акции приняли участие представители движений "Правая молодежь", УСГД, ГАРТ, а также военные, волонтеры и "другие сознательные граждане".

"Сотни полицейских пыталась оказать сопротивление маршу, сначала заблокировав движение, а затем, применяя силу против военных. Впрочем, попытки отобрать право голоса - не имели успеха", - говорится в сообщении.

На момент этой публикации полиция Киева не сообщала ни о каких инцидентах во время проведения обеих акций.

КиевПрайд: последние новости

Как писал УНИАН, в июне ЛГБТ-сообщество Украины проводит "месячник гордости" (Pride Month), в рамках которого было запланировано несколько мероприятий. Центральным событием должен был стать именно Марш КиевПрайд. Сначала сообщалось, что мероприятие состоится в метро. Но впоследствии стало известно, что организаторы выбрали другую локацию.

При подготовке к своим мероприятиям организаторы пожаловались на давление со стороны власти. В частности так они расценили визит к ним представителей одного из районных ТЦК города Киева.

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