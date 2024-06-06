Городские власти и правоохранители провели встречу с организаторами Марша равенства, на которой обсудили заявленную локацию.

В Киеве Марш Равенства за права ЛГБТ, который анонсирован на 16 июня, в метро проводить не будут, организаторы вместе с полицией выберут другую локацию. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире Киев24.

"Что касается метрополитена. Мы вчера встретились, состоялся достаточно откровенный разговор. Мы попытались донести до организаторов марша (Марша равенства) то, что метрополитен - это не место, где могут проводиться любые мероприятия. Потому что это в первую очередь, вопрос безопасности. Присутствовали и правоохранительные органы, которые также говорили о том, что на территории метрополитена достаточно сложно организовать безопасность, учитывая то, что у нас метрополитен - это сооружение двойного использования и во время воздушных тревог за считанные минуты туда набивается достаточно большое количество людей. Мы приводили цифры - и 40, и 50 тысяч в зависимости от суток дня", - рассказал Поворозник.

По его словам, вчера на встрече было принято решение, что организаторы пообщаются непосредственно с полицией и выберут локацию там, где можно будет организовать проведение этого Марша безопасно.

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"Мы вообще не обсуждали целесообразность или нецелесообразность проведения этого марша. Есть много точек зрения, а мы как город должны занимать взвешенную позицию и если есть такая идея, есть такое желание провести этот Марш, несмотря на войну, его наверняка нужно проводить. Единственное на что надо обращать внимание, это в первую очередь на безопасность как участников, так и всех остальных", - обобщил первый заместитель председателя КГГА.

Поворозник добавил, что после того как будет выбрана новая локация, если будет необходимость будет еще одна встреча всех сторон, чтобы зафиксировать достигнутые договоренности.

Проведение Марша равенства в Киеве

В конце мая стало известно, что ОО "КиевПрайд" решило провести в июне Марш равенства. Организаторы заявили, что планируют провести мероприятие в этом году в метро.

Однако городская власть, с которой обязательно согласовывается место проведения любых мероприятий в пределах Киева, заявила, что не согласовывала проведение Марша равенства в метро.

В свою очередь в Департаменте молодежи и спорта КГГА напомнили о военном положении и рекомендовали воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление значительного количества людей, и отмечают, что в случае проведения - ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

Последний раз Марш равенства в Киеве провели до "большой" войны, в 2021 году. В нем приняли участие, по разным данным, от 2,5 тыс. человек до 7 тыс. Это был 10-й юбилейный "КиевПрайд". Участники мероприятия начали шествие по ул. Владимирская и дошли до площади Льва Толстого. Тогда в марше приняли участие представители посольств Канады, Германии, США.

Параллельно в столице проходила акция противников ЛГБТ. В центре Киева было очень много правоохранителей, были установлены кордоны.

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