Организаторы отмечают, что органы власти об этом проинформированы.

В Киеве в июне проведут Марш равенства, мероприятие состоится в метро. Об этом УНИАН сообщили организаторы Марша.

"Мы на связи с органами власти и согласовываем формат проведения. Планируем проводить в метро, органы власти об этом проинформированы", - сказал собеседник, представитель ОО "КиевПрайд".

Согласно официальному анонсу на сайте организаторов, Марш равенства состоится в Киеве 16 июня.

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"В каком формате? Безопасно ли это во время большой войны? Мы продумали все риски и вызовы, поэтому Марш точно состоится. Мы сделаем все, чтобы он проходил в максимально безопасных условиях", - говорится в сообщении.

Обращается внимание, что последний раз Марш равенства в Киеве провели до "большой" войны, в 2021 году. Отмечается, что 1 июня в мире стартует прайд-месяц.

"В Украине прайд - это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны - это возможность предоставить Украине видимость в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость. Специально к прайд-месяцу мы объявим большой сбор, чтобы поддержать наших военных и организации, которые им помогают", - отмечают организаторы.

Сообщается, что 9 июня в арт-центре Closer (ул. Нижнеюрковская, 31) проведут благотворительный фестиваль "КиевПрайд" с лекциями, воркшопами, мастерскими, арт-программой и многими другими активностями. Вход на фестиваль - благотворительный взнос. Все полученные во время фестиваля средства организаторы направят на Прайд-сбор: украинские ЛГБТК+ организации собирают 4 млн грн для защитниц и защитников Украины.

Марши равенства в Киеве

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2021 г. в Киеве в Марше равенства за права ЛГБТ в Киеве, который был организован общественной организацией KyivPride, приняли участие, по разным данным, от 2,5 тыс. человек до 7 тыс. В марше приняли участие представители посольств Канады, Германии, США.

Это был 10-й юбилейный "КиевПрайд". Он прошел успешно и спокойно. Никаких провокаций, кроме того, что одна женщина легла на дорогу и пыталась помешать движению колонны, не было.

Участники мероприятия начали шествие по ул. Владимирская и дошли до площади Льва Толстого. Параллельно в столице проходила акция противников ЛГБТ. В центре Киева было очень много правоохранителей, были установлены кордоны.

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