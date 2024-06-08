Организаторы вечеринки расценивают это как давление на их сообщество.

Организаторы вечеринки "Рейвах Прайд", которая запланирована в рамках месячника Pride Month, пожаловались на визит представителей ТЦК и расценили это как давление на ЛГБТ-сообщество. Соответствующее заявление опубликовала в соцсетях организация KyivPride.

Отмечается, что 8 июня во время подготовки вечеринки на место проведения события в арт-центре Closer прибыли представители Подольского районного ТЦК города Киева. Визитеры проверяли документы у всех присутствующих и, как утверждают в KyivPride, пытались забрать на прохождение военно-врачебной комиссии мужчин, которые не имели при себе необходимых документов.

В KyivPride отметили, что прайд-движение полностью осознает важность мобилизации, однако организация недовольна тем, что внимание обратили именно на них.

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"Среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине", - говорится в заявлении.

Организаторы обещают не отменять ни сегодняшнюю вечеринку "Рейвах Прайд", ни благотворительный фестиваль, который должен состояться завтра на той же локации. Однако они опасаются повторения ситуации.

"Мы собираем средства для фондов и организаций, которые помогают военным на бахмутском, купянском, харьковском, донецком и сумском направлениях. В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Однако сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вызывает вопросы по обеспечению равенства и соблюдения прав человека даже в это сложное военное время", - заявили в KyivPride.

В Подольском ТЦК на момент публикации этой новости публичных заявлений по ситуации не делали.

В июне KyivPride проведет Марш равенства в Киеве

Как писал УНИАН, в июне в Киеве проведут Марш равенства. Сначала организаторы сообщали, что мероприятие состоится в метро. Вроде бы формат уже согласовывают с местными властями. Марш равенства запланирован на 16 июня.

Однако городские власти столицы отрицали, что давали согласие на проведение Марша равенства в киевском метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. Также отмечается, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

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