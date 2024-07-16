Вероятной причиной являются метеорологические условия.

По состоянию на 16:00 16 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

Рекомендовано: ограничить пребывание на улице; отказаться от физической активности на открытом воздухе; пить много воды.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля в Киеве зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в воздухе. Украинский гидрометцентр отмечал, что превышение зафиксировали стационарные пункты наблюдения УкрГМЦ. По их данным спутники NASA также подтверждают превышение.

"Специализированные приборы, измеряющие концентрации диоксида азота в приземном слое атмосферы, установленные на борту спутников AURA, GOME и GOME-2 зафиксировали повышенное содержание этого газа в воздухе столицы", - заявляли синоптики.

В начале года издание The Guardian со ссылкой на отчет IQAir, швейцарской организации по контролю качества воздуха, которая собирает данные с более 30 тысяч станций мониторинга по всему миру писало, что в Европе только три страны соответствуют требованиям по наличию в воздухе мелких частиц, выбрасываемых транспортными средствами и промышленностью, которые могут вызвать проблемы со здоровьем (PM2,5).

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