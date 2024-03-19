В частности, это Эстония, Финляндия и Исландия.

В Европе только три страны соответствуют требованиям по наличию в воздухе мелких частиц, выбрасываемых транспортными средствами и промышленностью, которые могут вызвать проблемы со здоровьем (PM2,5).

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет IQAir, швейцарской организации по контролю качества воздуха, которая собирает данные с более 30 тысяч станций мониторинга по всему миру.

Согласно новому отчету, только семь стран соответствуют международным стандартам качества воздуха, а смертельное загрязнение воздуха иногда ухудшается из-за возобновления экономической деятельности и токсичного воздействия дыма лесных пожаров.

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В частности, из 134 стран и регионов, исследованных в отчете, только семь - Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий и Новая Зеландия - соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно мелких частиц в воздухе, которые выбрасываются автомобилями, грузовиками и промышленными предприятиями.

"Несмотря на то, что воздух в мире в целом намного чище, чем было в большей части прошлого века, все еще есть места, где уровень загрязнения особенно опасен. Согласно отчету IQAir, в наиболее загрязненной стране, Пакистане, уровень PM2,5 более чем в 14 раз превышает стандарт ВОЗ, а Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо являются следующими по уровню загрязнения странами. Но даже в богатых и быстро развивающихся странах прогресс в снижении загрязнения воздуха находится под угрозой. Канада, которая долгое время считалась страной с самым чистым воздухом в западном мире, в прошлом году стала худшей по содержанию PM2,5 из-за рекордных лесных пожаров, которые опустошили страну, в результате чего токсичные испарения распространялись по всей стране и в США. Между тем в Китае в прошлом году улучшение качества воздуха было осложнено восстановлением экономической активности в результате пандемии Covid-19, в отчете выявлено повышение уровня PM2,5 на 6,5%", - пишет издание.

Также в IQAir отметили, что загрязнение воздуха убивает примерно 7 миллионов человек во всем мире в год - больше, чем СПИД и малярия вместе взятые - и это бремя больше всего ощущается в развивающихся странах, которые полагаются на особенно грязное топливо для отопления, освещения и приготовления пищи в помещении.

Загрязнение воздуха - последствия для здоровья

Загрязнение воздуха, вызванное лесными пожарами, приводит к всплескам заболевания экземой и дерматитом. Доктор Арианна Шади Коурош из Гарвардской медицинской школы (США) рассказала, что она наблюдала эту тенденцию прошлым летом в Бостоне (штат Массачусетс, США), где количество пациентов с экземой резко возросло на фоне масштабных лесных пожаров в соседней Канаде.

Так, в августе 2022 года, когда масштабных пожаров не было и уровень угарного газа в воздухе Бостона был стабильным, поток пациентов с дерматологическими проблемами был небольшим. Однако в августе 2023 года, когда уровень угарного газа в воздухе вырос в три раза из-за пожаров, количество пациентов в дерматологическом отделении выросло в восемь раз.

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